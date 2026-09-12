Среднощен ужас: Роми нападнаха семейство с брадви и кирки
В основата на конфликта, който прераснал в побой, е стара вражда
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В основата на конфликта, който прераснал в побой, е стара вражда
Ултраси от "Синя хунта" вилнеят в центъра на София Полицията задържа петима за нападенията, издирват още един съучастник Ултраси от фракцията "Синя...
Обява за продажба на селото в нета разгневи местните
При атаката са загинали най-малко 11 души
Плевен. Петима роднини с брадви потрошиха две къщи и автомобил в плевенското село Градище. 51-годишният Васил Господинов, синовете му Наско и Господин...