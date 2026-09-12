Бозуков: Ще помогна за презентацията на качествените ни храни
Подпомогнахме земеделските производители благодарение на актуализацията на бюджета, каза министърът на земеделието
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Подпомогнахме земеделските производители благодарение на актуализацията на бюджета, каза министърът на земеделието
Земеделският министър обяснява защо е спряно изстрелването на ракети срещу градушка и как ще се компенсират стопаните
Голяма част от бюджета за земеделие е изчерпан още през първите месеци на годината, а много от проектите в сектора изостават, каза министърът на земед...
Заварих лежерно безхаберие, каза служебният министър
Служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков е наредил комисия да провери 90 жалби на общини, които твърдят, че от Държавен фонд "земедели...
За да са богати съгражданите ми, трябват добри условия за бизнес, казва Радослав Бозуков Радослав Бозуков е кандидат за общински съветник от ПЛОВДИВ...