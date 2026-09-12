20 г. България е пълноправен член на ЦЕРН
Във форума за ЦЕРН участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и вицепремиерът Томислав Дончев
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Във форума за ЦЕРН участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и вицепремиерът Томислав Дончев
Бозонът на Хигс, наречен "Божията частица", има потенциал да унищожи Вселената, обяснява проф. Стивън Хокинг в най-новата си книга "Стармус: 50 години...
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