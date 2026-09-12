Промяна в София. Два нови автобуса
Линия 65 ще свързва метростанция "Красно село" с района на Боянската църква
Следете всички новини, анализи и коментари за Боянска Църква. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Линия 65 ще свързва метростанция "Красно село" с района на Боянската църква
Започна ударна подготовка за домакинството на България
В храма са изрисувани първите светски портрети в българската живопис
От пocтa oбaчe нe ce рaзбирa дaли Гришo e бил в Бoянcкaтa църквa зaeднo c любимaтa cи Лoлитa Ocмaнoвa
Опашки за древно вино с канела на средновековен панаир Уханно вино с вкус на канела, рецепти отпреди 7 века, галеща ухото старинна музика, рицари, пр...
Пътят към ада е постлан с добри намерения. Само така може да се коментират с едно изречение внесените поправки в Закона за вероизповеданията. Днес вси...
София. Държавата няма да върне на Св. синод Боянската църква, тъй като е под егидата на ЮНЕСКО и е изключителен световен паметник, съобщи пред "Станд...