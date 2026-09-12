Капанът щракна! Боян Расате с присъда
Наказанието на Расате е шест месеца пробация
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Наказанието на Расате е шест месеца пробация
Мотивът е, че престъплението, за което е обвинен, е с висока степен на обществена опасност
Прокуратурата иска да го остави постоянно в ареста
Кандидатът за президент беше посочен като водач на група, нападнала хора с различна сексуална ориентация в техен център
Той е задържан за срок до 72 часа
Полицаи го отведоха с патрулка след излизането му от участие в БНТ
Около десетина мъже са нахлули в помещението, намиращо се на бул. „Дондуков“
„Мен ме нападнаха". Това се оплака Боян Расате в предаването „Здравей, България" по повод задържането му в полицията от сряда. „Мъжът излезе от един...
Нападателят на Волен Сидеров беше наш кандидат за депутат. Това обяви пред бТВ Боян Расате. Той коментира поведението на лидера на "Атака" в изборната...
Каналджиите смениха маршрута през Малко Търново, взимат по 4000 евро
Разговорът в СДВР бил „приятелски и конструктивен"
Преди два дни полицията прогони такъв граждански патрул от проблематичната напоследък улица „Пиротска"