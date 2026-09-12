Митов: "Левски" трябва да печели
Треньорът на "Левски" обяви, че вярва, че тимът ще бие "Черно море" като гост утре. "Най-важен е резултатът и се надявам момчетата да го покажат в мач...
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Треньорът на "Левски" обяви, че вярва, че тимът ще бие "Черно море" като гост утре. "Най-важен е резултатът и се надявам момчетата да го покажат в мач...
Вратарят на "Левски" Боян Йоргачевич си събра багажа и замина за Сърбия. Ветеранът, който игра без почивка, намаза няколко дни допълнителна ваканция....
Вратарят на "Левски" Боян Йоргачевич ще стисне зъби, за да помогне на тима да се върне на победния път. Сърбинът се оплаква от контузия от доста време...
Любимецът на феновете на "Левски" Боян Йоргачевич подписа нов договор за две години с отбора. Стражът сложи подписа си под споразумението, което ще г...
"Левски" уреди първо ново попълнение. Юношата на ПСЖ Санти Нгом ще подпише в петък със "сините". Той научи това днес сутринта след тренировката на "Ге...
"Оставам твърдо в "Левски", обяви вратарят Боян Йоргачевич. "Доволен съм от това, което си говорихме с шефовете вътре. Това са правилните хора и ще за...
София. Сръбският вратар Боян Йоргачевич официално е играч на "Левски". Днес той подписа договор за година и половина със "сините", информира клубният...