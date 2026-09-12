Боян Биолчев: Трябва да се спасим от тези, които не харесваме
На обществото е нужно образование
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На обществото е нужно образование
Цялото изкуство е красива лъжа, казва известната режисьорка
Приятелска литературна дискусия заформиха професор Боян Биолчев и Иван Гранитски в русенската библиотека "Любен Каравелов", където именитият белетрист...
"Представяте ли си какъв майтап е падало, когато са се събрали заедно славяни, траки и прабългари? Какви са били ежедневните недоразумения заради език...
На книжния пазар е белетристичната книга "Държавата Урария" на Боян Биолчев. Книгата е том шести от съчиненията, които му издава "Захарий Стоянов". Тя...
Само с промени в образованието няма как да преобразим обществото, казва Боян Биолчев
Можем да загубим всичко, но не и празника си, казва проф. Боян Биолчев
Истинските мачовци се гордеят с чувствата си