1400 души по стъпките на Ботевата чета
Това е за подрастващите правилната насока - да се ориентират към туризма и да бъдат родолюбци, преди всичко, казва Евгени Филипов
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Това е за подрастващите правилната насока - да се ориентират към туризма и да бъдат родолюбци, преди всичко, казва Евгени Филипов
Рисунки на Ботевата чета, дело на ученици, ще се появят на пощенски марки. Идеята е на община Козлодуй по случай 140 години от стъпването на четата на...
Поклонници на Христо Ботев от цялата страна тръгват от Козлодуйския бряг, за да извървят неговия път до Околчица. Началната точка на четниците от разл...
Петдесетината родолюбци от старозагорските гимназии са членове на младежкия клуб по пешеходен туризъм към туристическо дружество „Сърнена гора" С вод...