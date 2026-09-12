Пак гледат делото срещу Боскос
Пловдивският районен съд ще гледа утре делото срещу гръцкия студент Христос Боскос, който на 19 май миналата година прегази на автобусна спирка в Плов...
Следете всички новини, анализи и коментари за Боскос. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пловдивският районен съд ще гледа утре делото срещу гръцкия студент Христос Боскос, който на 19 май миналата година прегази на автобусна спирка в Плов...
Пловдив. Още един шофьор е замесен в катастрофата, при която пострада Кари в Пловдив. Ученичката от ЕГ "Иван Вазов" в Пловдив Катерина Матеева на 19 м...
Пловдив. Подписка за връщането в ареста на гръцкия студент Хорхе Боскос организираха съучениците на 15-годишната Катя Матеева от езиковата гимназия "И...