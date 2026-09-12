И пловдивчанин с пръст в мелето с Кари

Пловдив. Още един шофьор е замесен в катастрофата, при която пострада Кари в Пловдив. Ученичката от ЕГ "Иван Вазов" в Пловдив Катерина Матеева на 19 м...