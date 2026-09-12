Борусия на четвъртфинал, феновете в екстаз
Тимът от Дортмунд елиминира ПСВ Айндховен
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Тимът от Дортмунд елиминира ПСВ Айндховен
Борусия (М) загуби от Байер вкъщи
"Шпорите" са с единия крак на четвъртфиналите
Български флаг гордо стои на стадиона на "Борусия" (Дортмунд) "Сигнал Идуна Парк". Снимката се появи в социалните мрежи в една от фен страниците на от...
Трудно равенство извоюва ПАОК с определено по-силния тим на "Борусия" До в мач, в който треньорът Игор Тудор за първи път включи като титуляр Димитър...
Митко Бербатов си пусна селфи от сутрешното кафе в Солун. Явно обича да го пие на терасата. Дали зад телефона е половинката му Елена, или една от дъще...
Фактите са ясни - откакто Димитър Бербатов стана част от солунския ПАОК, отборът няма загуба, гласи анализът на колежката Мария Спасова от GRREPORTER....
"Ювентус" даде сериозна заявка за нещо голямо в тазгодишното издание на Шампионската лига. Бианконерите размазаха "Борусия Дортмунд" с 3:0 като гости...
Юрген Клоп се оказа голям далавераджия. Треньорът на "Борусия" Д показа завидни умения в пазаренето пред "Билд". Клопо се включи в събирането на лепен...
Свиреп купон се развихри в съблекалнята на "Борусия" Д след победата с 4:2 срещу "Зенит" в първия осминафинал от Шампионската лига. Играчите отвориха...
Младежкият национал Едисон Йорданов се разписа снощи за успеха на дублиращия тим на "Борусия" с 3:0 срещу "Кемницер". Мачът беше от 25-ия кръг на Трет...
Цюрих. Звездата на ПСЖ Златан Ибрахимович и треньорът на "Борусия" Д Юрген Клоп не спряха да се шегуват един с друг по време на церемонията за Златнат...
Берлин. "Борусия" Дортмунд победи с 6:1 като домакин "Щутгарт" в първия мач от 11-ия кръг на футболното първенство на Германия. Три гола за вицешампи...