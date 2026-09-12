Всичко за Борусия

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Последни новини Спорт
Парти по чехли в "Борусия"

Парти по чехли в "Борусия"

Свиреп купон се развихри в съблекалнята на "Борусия" Д след победата с 4:2 срещу "Зенит" в първия осминафинал от Шампионската лига. Играчите отвориха...

26 февруари | 18:05
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"Борусия" разби "Щутгарт"

"Борусия" разби "Щутгарт"

Берлин. "Борусия" Дортмунд победи с 6:1 като домакин "Щутгарт" в първия мач от 11-ия кръг на футболното първенство на Германия. Три гола за вицешампи...

02 ноември | 12:32
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