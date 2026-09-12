Отвлякоха ли бизнесмен в Борован? МВР каза истината
Телефонът му е изключен и близките му се притеснили
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Телефонът му е изключен и близките му се притеснили
Двама души са пострадали
Две лица с поставени черни маски на лицата влезли в обекта
Непълнолетният А.А. извърши кражба в храм "Св. Николай" в с. Борован
Тържествените заседания по встъпване в длъжност и конституиране на общинските съвети откри областният управител на Враца Малина Николова
Шофьорът в болница, бременна жена в шок
Районният съд в Бяла Слатина вкара за три месеца в затвора крадец на ток. Наказанието е за жител на село Борован, който бил заловен, че е прикачен нез...
АЕЦ "Козлодуй" дари 8 тона дизелово гориво на центровете за настаняване от семеен тип в село Борован. Жестът на атомната централа ще спаси двата центъ...
Проблемите по ел. захранването са напълно преодолени в общините Борован, Козлодуй, Хайредин и Мизия. На територията на община Враца няма ток в село Де...