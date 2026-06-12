Йоан Тодоров спечели и гигантския слалом за купа "Бороспорт"

Боровец. Силните изяви на Йоан Тодоров (на снимката) за купа "Бороспорт" продължиха и днес. Само 24 часа след като 17-годишният алпиец на "Юлен" спече...