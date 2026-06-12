Нови победи в ските за Калин и Юлия Златкови
Състезателите на "Юлен" са №1 и във втория слалом за купа "Бороспорт"
Следете всички новини, анализи и коментари за Бороспорт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Състезателите на "Юлен" са №1 и във втория слалом за купа "Бороспорт"
Легендата Петър Попангелов награди призьорите
Състезателката на "Юлен" е №1 и за купа "Бороспорт"
Боровец. Силните изяви на Йоан Тодоров (на снимката) за купа "Бороспорт" продължиха и днес. Само 24 часа след като 17-годишният алпиец на "Юлен" спече...