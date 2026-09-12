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"Левски" загуби близнак до април Доста лоша новина получиха днес на "Герена". "Сините" губят един от основните си играчи от началото на първенството...
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"Левски" загуби близнак до април Доста лоша новина получиха днес на "Герена". "Сините" губят един от основните си играчи от началото на първенството...
Лоша новина сполетя лагера на "Левски" днес, след като стана ясно, че Борислав Цонев няма да играе близо осем месеца, информира Гонг. Играчът на "сини...
Неприятни новини получиха в "Левски" и юношеския национален отбор, който ще играе на Евро 2014 това лято. Халфът Борислав Цонев е със скъсана предна в...
София. Младият полузащитник на Левски Борислав Цонев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения днес преглед в София,...
София. Младата надежда на "Левски" Борислав Цонев стресна всички в тима. Халфът напусна контузен вчерашната тренировка на "сините" на едно от помощнит...