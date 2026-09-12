Всичко за Борислав Цонев

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Секира на Стоичков в "Левски"

Секира на Стоичков в "Левски"

София. Младата надежда на "Левски" Борислав Цонев стресна всички в тима. Халфът напусна контузен вчерашната тренировка на "сините" на едно от помощнит...

01 ноември | 20:15
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