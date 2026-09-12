Солтарийски проговори за "Ку-Ку бенд" и Слави
Певецът отбелязва две десетилетия като вокалист в култовата група
Следете всички новини, анализи и коментари за Борис Солтарийски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Певецът отбелязва две десетилетия като вокалист в култовата група
Пусна пост в Инстаграм, мрежата полудя
Празникът на красавицата
Вокалът на "Ку-ку бенд" пее пред българската общност в Америка
Вокалистът на "Ку-ку бенд" излезе от маската
Половината от вас не се затрудниха особено от последната ни загадка. И познаха - детето на снимката е Борис Солтарийски, певецът от "Ку-Ку бенд", люби...
"Не може да се опише нито разкаже ...". Това написа вокалистът на "Ку-ку бенд" Борис Солтарийски във Фейсбук, където публикува снимки от атмосферата з...
Петя Дикова и Борис Солтарийски са водещите на "Детска Евровизия" по bTV. Надпреварата става още по-оспорвана от 31 август, когато в няколко епизода н...
Борис Солтарийски и половинката му Аделина си пуснаха купонджийска снимка във фейсбук. От кадъра се вижда, че семейството е на яхта на Свети Влас. Два...
София. Вокалът на "Ку-Ку бенд" Борис Солтарийски стана татко. Новината бе съобщена на профила на певеца в социалната мрежа Фейсбук. "ЧЕСТИТО,да е жив...