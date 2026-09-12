Всичко за Борис Луканов

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"Аскеер" за Борис Луканов

"Аскеер" за Борис Луканов

Борис Луканов ще получи "Аскеер" за цялостно творчество на 24 май в Театъра на армията. Тогава е поредната церемония, на която военната трупа раздава...

05 април | 22:05
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