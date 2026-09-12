Тъжна новина. Отиде си голям български актьор
През 2016 г. получи "Аскеер" за цялостно творчество
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През 2016 г. получи "Аскеер" за цялостно творчество
Актьорът Борис Луканов ще получи тази вечер наградата за цялостно творчество на фондация „Аскеер". В ефира на бТВ Луканов призна, че отличието го е из...
Екранният Стамболов получава "Аскеер" за цялостен принос на 24 май На младини играе старци от класиката, а после -цар Борис и Георги Димитров Бори...
Борис Луканов ще получи "Аскеер" за цялостно творчество на 24 май в Театъра на армията. Тогава е поредната церемония, на която военната трупа раздава...