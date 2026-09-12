Отличиха "Борис Годунов" с "Кристална лира" за постановъчен екип
Премиер-солистът Емил Йорданов получи наградата за балетно изкуство Постановъчният екип на премиерното заглавие на Софийската опера и балет, операта...
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Премиер-солистът Емил Йорданов получи наградата за балетно изкуство Постановъчният екип на премиерното заглавие на Софийската опера и балет, операта...
Продадоха 1338 билета за премиерата на 27 юни Всичките 1338 билета за премиерата на "Борис Годунов" за 27 юни вече са продадени. Дни преди голямото с...
Певецът Мартин Цонев е в главната роля
На 27, 28 и 29 юни от 21.00 ч. публиката на Софийската опера и гостите на столицата ще съпреживеят на открито и за първи път пред храм-паметника „Св....