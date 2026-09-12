На какво свири синът на Блатечки
Борил е първокласник по виола в Музикалното училище
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Борил е първокласник по виола в Музикалното училище
Синът на Асен Блатечки е наследил ината на красавицата
Бившата ни бокьсорка се омъжи за любимия си Борил
Манекенката Диляна Попова най-после показа сина си Борил по време на интервю за светско списание. Тя разказа как справя с ролята на самотна майка, тъй...
Нели, съпругът й Данаил и баткото на новородения Борил - Тодор