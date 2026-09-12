БНБ с важна промяна за платежна система
Това е пореден етап от подготовката на Република България за членство в еврозоната
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Това е пореден етап от подготовката на Република България за членство в еврозоната
Незабавните преводи blink P2P по мобилен номер вече се предлагат от 7 доставчика
Клиентите, използващи мобилното приложение на банката, вече могат лесно да разделят сметката с приятел
Както вече се знае ваучерите за храна ще бъдат изцяло електронни от 1 юли 2024 г.
Финансовият министър успя да прокара революционна идея за заплатите, банките се отказват от най-милото
В скандално видео отпреди няколко месеца бившият финансов министър разказва за среща, която лъсна при разкритията за Нексо
Разследването на криптогрупата е второ по-големина след това на КТБ, казаха от прокуратурата
Синдиците продадоха акциите на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) в платежния оператор БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ с премия от близо 12 пъти, показва...
Срив в БОРИКА блокира всички плащания с карти
Любомир Цеков, главен изпълнителен директор на БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ, представи новото мобилно приложение за разплащане mobb