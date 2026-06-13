Папата: Конфликти не се решават чрез войни
Светият отец отправи призив за световно примирие в неделната литургия, която отслужи от папската библиотека
Следете всички новини, анализи и коментари за Борба С Коронавируса. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Светият отец отправи призив за световно примирие в неделната литургия, която отслужи от папската библиотека
В сборника, публикуван в интернет от китайски лекари, е събран опитът на лекарите от Китай в борбата с коронавируса