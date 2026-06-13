Бонг Джун Хо ще оглави журито във Венеция
За пръв път в историята на кинофестивала е избран южнокорейски режисьор
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За пръв път в историята на кинофестивала е избран южнокорейски режисьор
В обществото ни властват крайностите, затова и киното на Южна Корея е силно драматично, коментира рекордьорът от Оскарите
Отличникът с Оскарите обеща да се напие като за световно