13-тонни бомби и прецизни ракети поразиха Иран. Подробностите
Бомбите тип „унищожител на бункери" са били използвани стелт бомбардировачи B-2
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Бомбите тип „унищожител на бункери" са били използвани стелт бомбардировачи B-2
САЩ редовно демонстрират ангажимента си към съюзниците от НАТО чрез мисии на BTF
Основната роля на групата ще бъде изпълнението на мисии за наземно нападение
Ма;ините са навлезли във въздушното пространство на РСМ над Крива Паланка от българското въздушно пространство
По време на мисията самолетите бяха презаредени във въздуха
В понеделник вечерта руският президент Владимир Путин изненадващо нареди на министъра на отбраната Сергей Шойгу да започне още от вторник изтеглянето...
Вашингтон. Военновъздушните сили на САЩ са разположили два Б-2 "Стелт" бомбардировача в британска военно-въздушна база за учения със съюзниците от Н...
Лондон. Три американски стратегически бомбардировача B-52 Stratofortress са пристигнали във военно-въздушната база Феърфорд, Великобритания. Самолетъ...