София удари по болнични легла UK и Дания
Това сочи анализ на общинското предприятие "Софияплан"
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Това сочи анализ на общинското предприятие "Софияплан"
Там е базиран и Координационният център за разпределение на пациенти
Проф. Борис Богов заяви, че ситуацията с болните се влошава
В България болничните легла са общо 53 173 броя
Завишение с 10% на активните болнични легла предвижда здравна карта за област Кюстендил. Документът вече е изпратен на министъра на здравеопазването...
Няма да се закриват реално заети легла и работещи структури в болниците в област Кърджали. Предложението е за 956 легла, от тях 631 за активно лечение...