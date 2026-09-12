Старозагорските депутати дават рамо на болница „Киркович“
Здравната реформа и финансовите проблеми на университетската болница „Проф. д-р Ст. Киркович" – това бяха основните акцентите в днешната среща на обл...
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Здравната реформа и финансовите проблеми на университетската болница „Проф. д-р Ст. Киркович" – това бяха основните акцентите в днешната среща на обл...
Заплатите на всички лекари и медицински сестри в университетската много профилна болница "Проф. д-р Стоян Киркович" за декември вече са изплатени в пъ...
Стара Загора. В университетската многопрофилна болница „Проф. д-р Ст. Киркович" ще започнат изплащането на декемврийските заплати от най-низшия персон...
Стара Загора. Старозагорската университетска болница „Киркович" постепенно се стабилизира и излиза от кризата в края на миналата година. За последния...
Стара Загора. Общо 372 длъжности ще бъдат съкратени в старозагорската болница „Киркович", която преди година обедини две здравни заведения – университ...