Бойни кораби търсят Терзиев
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Над 35 часа продължава издирването
Два руски бойни кораба и 15 по-малки кораба преминаха през Босфора
През следващите дни групата ще участва в българо-румънското учение "Посейдон"
Руски бойни кораби и катери излязоха в Черно и Каспийско море, предаде ТАСС. Това стана в рамките на внезапната проверка на бойната готовност на голям...
Два от най-големите бойни кораби в света - руските "Пьотр Велики" и "Адмирал Нахимов", ще бъдат модернизирани и върнати в активна военна служба, съобщ...
Москва. Дни преди откриването на Олимпийските игри в Сочи два бойни кораба на САЩ са навлезли в Черно море, съобщи руски военен източник, цитиран от И...
Американските бойни кораби са в готовност за военен удар
Истанбул. Три руски бойни кораба - „Приазовие", „Минск" и „Новочеркаск", днес са преминали през Босфора, движейки се към източната част на Средиземно...
Турция и Германия готови да участват, Асад предупреди, че ще стане като във Виетнам
Ситуацията в Египет продължава да е взривоопасна след свалянето на президента Мохамед Морси, чиито поддръжници и противници планираха нови демонстраци...
Сеул. Самолетоносачът „Нимиц", предвождащ американска групировка от бойни кораби се установи в Южна Корея за участие във военни учения, съобщи АФП. Н...