Паника на "Тракия"! Отново танкове
За къде пътуват?
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За къде пътуват?
Отиват в Румъния за учения на НАТО
София. Състоянието на въоръжението и бойната техника на Българската армия е критично. Това е записано в доклад за състоянието на отбраната и въоръжени...
София. „Никъде в доклада не е отразено плачевното състояние, в което се намира бойната техника на Българската армия. Истината не бива да се скрива". Т...