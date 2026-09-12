Елеонора Николова временно ще оглави БОРКОР
София. Правителството освободи Бойко Великов като директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Ми...
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София. Правителството освободи Бойко Великов като директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Ми...
В 13 болници са извършени нарушения в организирането на обществени поръчки за лекарства за 58,9 милиона лева. Това сочи доклад на центъра за превенция...
Голям инвеститор се оплака, че е притискан за концесия, казва Бойко Великов Бойко Великов e роден през 1954 г. във Велико Търново. Магистър по българ...
София. БОРКОР отива в историята. Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност се закрива и става звено към Минис...
Искаме властта да чува критиките ни, казва шефът на БОРКОР Бойко Великов
Като студент Бойко Великов бил спасител на плажа
София. Правителството ще решава днес за назначението на бившия червения депутат Бойко Великов за директор на Центъра за превенция и противодействие на...
София. Бившият депутат от БСП Бойко Великов ще оглави Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерск...