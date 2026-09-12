Танева: Боите за яйца по магазините са безвредни
"Боите за яйца, които се продават в магазинната мрежа, със сигурност за безвредни". Това заяви земеделският министър Десислава Танева в предаването "С...
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"Боите за яйца, които се продават в магазинната мрежа, със сигурност за безвредни". Това заяви земеделският министър Десислава Танева в предаването "С...
София. Боите за яйца не са вредни. Това установи проверка на БНТ. Миналата седмица репортер на телевизията занесе три вида бои в лаборатория на Регион...
Калкута. Пожар е избухнал рано тази сутрин във фабрика за бои на 30 км западно от Калкута, Източна Индия, съобщи EPA 31 пожарни коли са се борили за...