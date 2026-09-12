Плевнелиев и Соботка: България трябва да бъде в Шенген
България и Чехия споделят общи позиции по въпросите на нелегалната миграция и сигурността, които са приоритетни и за двете страни. Това стана ясно на...
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България и Чехия споделят общи позиции по въпросите на нелегалната миграция и сигурността, които са приоритетни и за двете страни. Това стана ясно на...
Премиерът Бойко Борисов разговаря с чешкия си колега Бохуслав Соботка
Прага. Милош Земан, президентът на Чехия, назначи лявоцентристкия лидер Бохуслав Соботка за премиер в петък, предаде Ройтерс. Четиресет и две-годишн...