Сензация! Най-старото писмо в Европа е открито в България
Плочката с протописмени знаци в село Градешница е на около 7000 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Богдан Николов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Плочката с протописмени знаци в село Градешница е на около 7000 години
За пети пореден път Богдан Николов бе избран за президент на федерацията ни по мотоциклетизъм. Той ще продължи да ръководи централата у нас и в следв...
Президентът на федерацията по мотоциклетизъм Богдан Николов изрази надежда, че 2014 година ще бъде историческа за централата, която ще отбележи 90 год...
София. Богдан Николов съзря кампания срещу него и Федерацията по мотоциклетизъм. "Бюджетът ни за тази година е 616 000 лв., а останалите 3 млн. лв. с...