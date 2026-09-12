Всичко за Боен Арсенал

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Откриха боен арсенал в Сливен

Откриха боен арсенал в Сливен

Сливен. Намерена в нива делва издаде животновъди, които се оказаха притежатели на истински боен арсенал. Три пушки, две от които тип "Помпа", сигнален...

22 октомври | 11:09
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