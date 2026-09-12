Спипаха 22-годишен с боен арсенал
Мъж с цял боен арсенал бе задържан в София. Според зам. главния прокурор, той може да е свързан с "показните екзекуции", извършени през последните сед...
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Мъж с цял боен арсенал бе задържан в София. Според зам. главния прокурор, той може да е свързан с "показните екзекуции", извършени през последните сед...
Двама обирджии на автомат за кафе в курорта Банско бяха заловени от криминалисти. По-късно се оказа, че единият съхранява в дома си наркотик, оръжие,...
Пенсионерка се озова в ареста заради съхранение на боеприпаси в дома си. Полицаи провели акция в разложкото село Горно Драглище в петък през деня. Те...
Сливен. Намерена в нива делва издаде животновъди, които се оказаха притежатели на истински боен арсенал. Три пушки, две от които тип "Помпа", сигнален...
Чирпан. Полицията иззе голямо количество незаконен боен арсенал от дома на 72-годишен в Чирпанско, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора. Криминалистите от...
Бизнесменът бил подготвен като за война