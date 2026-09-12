Бобо и Редмен в акция
Мощно парти поля премиерата на Pааri - високоадреналиновото видео на Бобо, Редмен и Боби Леон. Приключението започна точно преди година, когато легенд...
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Мощно парти поля премиерата на Pааri - високоадреналиновото видео на Бобо, Редмен и Боби Леон. Приключението започна точно преди година, когато легенд...
Враца. Рап звездата Бобо и световната бийтбокс шампионка Печенката правят шоу за отличниците от "Цветната олимпиада", която се проведе в Борован. В пр...
Бобо успешно комбинира рап, реге и Моцарт
Хип-хоп чудото Бобо изненада своя стар приятел, бизнесмена Димитър Куцаров, с чисто нови парчета за рождения му ден. Музикално-купонджийският екшън с...