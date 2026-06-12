Изключват системите на Боби Кристина на 11 февруари
Лос Анджелис. Роднините на Боби Кристина Браун са се съгласили да спрат поддържащите й системи. Те обаче искат да изчакат до сряда, съобщава NYPost....
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Лос Анджелис. Роднините на Боби Кристина Браун са се съгласили да спрат поддържащите й системи. Те обаче искат да изчакат до сряда, съобщава NYPost....
Лос Анджелис. Рани по тялото на Боби Кристина Браун са обърнали хода на разследването за инцидента с 21-годишната дъщеря на Уитни Хюстън. Следователи...