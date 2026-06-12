Еди Мърфи искал да осуети сватбата на Уитни Хюстън
Бивша любовница на певицата разкрива непознати моменти от живота на звездата
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Бивша любовница на певицата разкрива непознати моменти от живота на звездата
Боби Браун, мъжът на Уитни Хюстън, пуска утре на американския книжен пазар томче със скандални разкрития за семейния си живот с феноменалната певица,...
Боби Браун даде първото си интервю след смъртта на Боби Кристина. Рапърът, известен някога като лошото момче на Америка, сподели, че Уитни Хюстън е "и...
Боби Кристина Браун, единствената дъщеря на покойната певица Уитни Хюстън, се очаква да живее дълго, но прогнозата за живота й занапред остава неясна,...
Лекарите на Боби Кристина отказват да я изведат от комата и не забелязват признаци на подобрение. Източници близки до семейството издадоха новината, ч...
Органите на Боби Кристина, която лежи в кома от две седмици, отказват един по един, съобщиха източници от семейството пред TMZ. Припомняме, същият сай...