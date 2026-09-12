Покъртителен разказ на блъснатите майка и две деца
Дъщерите на Елена Саймън не искат да са повече в България
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Дъщерите на Елена Саймън не искат да са повече в България
Той е разпознат от съседи и познати като шофьора на сребристия джип
Майката и детето са с леки наранявания, и в момента се възстановяват от травмите у дома
Двама пешеходци за ден са били блъснати на различни места в Добрич, съобщиха от полицията. В сряда сутринта около 9 часа шофьор на товарен "Шевролет"...
София. Непроменено остава състоянието на двамата съпрузи, които бяха блъснати от трамвай в столицата, след неправилно пресичане. Това съобщиха от прес...