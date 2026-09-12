Блъснаха пешеходец в Пловдив
40-годишен пешеходец е блъснат на булевард „Христо Ботев" в Пловдив. Инцидентът е станал малко преди 18.00 часа. Пострадалият е откаран с линейка в С...
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40-годишен пешеходец е блъснат на булевард „Христо Ботев" в Пловдив. Инцидентът е станал малко преди 18.00 часа. Пострадалият е откаран с линейка в С...
„Фолксваген- Пасат" блъсна жена пред полицейското управление в Момчилград. Инцидентът е станал тази сутрин към 8,45 мин. на улицата до управлението. Ж...
София. Жена е била блъсната на пешеходна пътека на "Цариградско шосе" в столицата. Инцидентът е станал в близост до пред парк „Врана", съобщи Нова тв....
София. Младо момиче бе блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека на булевард "Стамболийски" в София. Инцидентът е станал рано тази сутрин, съобщи...