Оглеждат Квадрат 500 за председателството на ЕС
Държавата оглежда сгради, в които страната ни ще поеме председателството на ЕС. В периода 1 юли - 31 декември 2018 г. България за пръв път ще поеме р...
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Държавата оглежда сгради, в които страната ни ще поеме председателството на ЕС. В периода 1 юли - 31 декември 2018 г. България за пръв път ще поеме р...
24 май е прекрасна дата за откриване на Българския Лувър. Така министърът на културата Вежди Рашидов отговори на въпроса, кога ще заработи музеят. По...
София. Бившият министър на културата Вежди Рашидов се подразни от вчерашните нападки на Петър Стоянович за „Българския лувър". На специална пресконфе...
Покойният Абрашев подписал неизгоден договор с клуба на Джаро
Галерията може да отвори врати през есента на 2014 г.