Пилот от Судан: Никой не каза, че долу има война
Пилотите на задържания в Судан български хеликоптер не са били предупредени, че летят над военна зона. Това стана ясно от интервю на един от пленените...
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Пилотите на задържания в Судан български хеликоптер не са били предупредени, че летят над военна зона. Това стана ясно от интервю на един от пленените...