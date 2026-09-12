Българският медиен съюз с писмо до премиера и президента
Отворено писмо до президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов, посланика на САЩ в България Ма...
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Отворено писмо до президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов, посланика на САЩ в България Ма...
София. Българският медиен съюз излезе с позиция след информациите за заплахите, отправени към главния редактор на в-к „Труд" Петьо Блъсков. Ето позиц...
София. Българският медиен съюз излезе с официална декларация във връзка с терористичния атентат в Париж, при който вчера в редакцията на сатиричното и...
София. Стотици приятели, роднини, колеги и близки изпратиха в последния му път изпълнителния директор на Българския медиен съюз Гриша Камбуров. В род...
Само на 31 години след усложнения от пневмония ни напусна изпълнителният директор на Българския медиен съюз Гриша Камбуров. Той беше моторът на всички...