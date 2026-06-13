Образованието ни не подготвя конкурентоспособни личности
Нереформираната енергетика е бомба със закъснител, смята Цоцорков България е на последните места по конкурентоспособност в сравнение с останалите дър...
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Нереформираната енергетика е бомба със закъснител, смята Цоцорков България е на последните места по конкурентоспособност в сравнение с останалите дър...
Нека да разрешат поне проучването за газ в Добруджа Проф. д-р Николай Вълканов, заместник-председател на Управителния съвет на Българската минно-геол...