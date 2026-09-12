Търговец разкри защо горивата у нас не поевтиняват
Бургаската рафинерия продава на пазарни цени и всеки може да види това нещо
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Бургаската рафинерия продава на пазарни цени и всеки може да види това нещо
Той е коментирал казуса с Министерството на финансите, шефовете на НАП и митниците
Има постигнато съгласие по няколко спорни текста от върнатия за доразглеждане в НС закон. А именно по какъв начин ще се зареждат машините в миннодобив...
Днес служители на Комисията за защита на конкуренцията съвместно с органите на полицията осъществяват внезапна проверка на място в "Българска петролна...