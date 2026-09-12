"Мтел атлетика за младежи" е вече за 10 000 ученици
Стартът на най-мащабната атлетическа инициатива в България - "Мтел атлетика за младежи" на Българска федерация лека атлетика и водещия мобилен операто...
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Стартът на най-мащабната атлетическа инициатива в България - "Мтел атлетика за младежи" на Българска федерация лека атлетика и водещия мобилен операто...
София. Уличената в употреба на забранената субстанция „Дростанолон" лекоатлетката Тезджан Наимова е подала молба за изслушване от Българска федерация...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и член на Съвета на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов ще е делегат на пре...