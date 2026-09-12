Турция даде отсрочка на българските превозвачи
София. Турция временно спира да прилага мерките спрямо българските превозвачи, които ги накараха да блокират границата през последните седмици. Минист...
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София. Турция временно спира да прилага мерките спрямо българските превозвачи, които ги накараха да блокират границата през последните седмици. Минист...
София. Ситуацията на българо-турската граница се нормализира. Към момента при граничния пункт Капитан Андреево опашката от тирове е намаляла до 2 кило...
Българските власти не трябва да допускат нарушения на обществения ред, смята турският транспортен министър