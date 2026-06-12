Цацаров представи проект по Българо-швейцарската програма
София. Проектът "Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите" е стъпка към цялостната реформа за по-ефективна съдебна система. Това каза гл...
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София. Проектът "Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите" е стъпка към цялостната реформа за по-ефективна съдебна система. Това каза гл...