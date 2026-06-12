Слави с рамо за "България в Шенген!"
Слави Трифонов подкрепи кампанията на президента на ПЕС Сергей Станишев за влизането на сраната ни в Шенгенското пространство. Социалист номер 1 госту...
Следете всички новини, анализи и коментари за България В Шенген. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Слави Трифонов подкрепи кампанията на президента на ПЕС Сергей Станишев за влизането на сраната ни в Шенгенското пространство. Социалист номер 1 госту...
Вицепремиерът Меглена Кунева, министрите Христо Иванов и Вежди Рашидов, депутати и интелектуалци подкрепиха старта на кампанията „България в Шенген....