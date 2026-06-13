Антонина Стоянова води „България през стъклото на времето“ в Рим
Интерактивна изложба по случай 140-годишнината от дипломатическите отношения между двете страни ще бъде показана от 12 декември до 12 януари в Музея н...
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Интерактивна изложба по случай 140-годишнината от дипломатическите отношения между двете страни ще бъде показана от 12 декември до 12 януари в Музея н...