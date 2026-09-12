Наша миска замая хърватите (ОБЗОР)
Уважавам България и Любо Пенев, каза легендата ШукерЛовци на автографи едва не предизвикаха бой на летището Коварна тактика по разконцентриране на съ...
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Уважавам България и Любо Пенев, каза легендата ШукерЛовци на автографи едва не предизвикаха бой на летището Коварна тактика по разконцентриране на съ...
В родината ми не подценяват България, сигурен е шефът в "Берое"Искам победа за Хърватия и гол на Венци Христов, признава Дзаферович Съдбата на двама...
София. Националният селекционер на България Любослав Пенев заяви на пресконференцията преди утрешната квалификация срещу Хърватия, че отборът ни уважа...
Гостите купиха 665 билета, чакат още стотина фенове Ивелин Попов и Станислав Манолев явно са впечатлили селекционера на Хърватия Нико Ковач. Това при...
София. Националният тим на Хърватия пристигна в София за европейската квалификация срещу България в петък. Доста фенове чакаха звездите на съперника н...
30 000 зрители в петъчната евроквалификация срещу Хърватия поискаха националите. Капитанът на тима Ивелин Попов призова хората да дойдат и да ги подкр...