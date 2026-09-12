Най-големият инвеститор у нас замръзна! Обрат с парите
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Преводите от Европа по-малко, от Америка - повече
За сънародниците ни в Нова Зеландия вотът започва в 21 ч. на 3 април
Традиционно те са основен „чуждестранен инвеститор“
Намаляване на предизборната кампания от 30 на 21 дни и въвеждане на избирателен район "Чужбина", който да събира гласовете на всички българи зад грани...
Към 14.00 часа българско време общият брой на сънародниците, гласували в чужбина на изборите за Европейски парламент е 4160. Това съобщиха от пресцент...
Одрин. Българската общност в Одрин ще посрещне заедно Великден с пъстри яйца и козунаци, според националната ни традиция. Инициативата е на Мария Чъкъ...