Бивш вокал на Iron Maiden с концерт с български рокаджии
Блейз Бейли - бившият вокал на Iron Maiden, гостува в София на 22 март. Хеви метъл гуруто ще излезе на сцена в компанията на българската банда John St...
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Блейз Бейли - бившият вокал на Iron Maiden, гостува в София на 22 март. Хеви метъл гуруто ще излезе на сцена в компанията на българската банда John St...