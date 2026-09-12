САМО В СТАНДАРТ: Последната изповед на акад.Сендов
Не си оставям магарето в калта, казва големият български математик в последното си интервю за Мария Мушкарова, специално предоставено на "Стандарт"
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Не си оставям магарето в калта, казва големият български математик в последното си интервю за Мария Мушкарова, специално предоставено на "Стандарт"
Страната ни се сбогува със световноизвестния български математик Благовест Сендов
Световноизвестният математик ни напусна на 87-годишна възраст
Поклон пред паметта му!
Наградите са в две категории - учител и университетски преподавател
Големите държави си оправят сметките, а ние чакаме като кученца пред месарница, казва акад. Благовест Сендов - Акад. Сендов, с предлагането на новия...
София. Предложения за промени в конституцията и в съдебната система. С тези две важни задачи в навечерието на 6 септември са се заели бивши конституци...