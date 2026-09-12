Благотворителна инициатива в Бургас
Тя се прави за осми път
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Тя се прави за осми път
Хората в Кърджали разтвориха сърцата си за тези две деца
ЗАД "Армеец", съвместно с фондация "Св. св. Константин и Елена", организира благотворителна инициатива по повод 1 март, която включваше конкурс за дет...
Интересна благотворителна инициатива предприеха група млади хора тази нощ в центъра на София. На бул "Витоша" те облякоха дърветата в зимни якета. Иде...
Благотворителна инициатива на Технополис и Практикер в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служ...